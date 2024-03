Dissidentes das Farc em trégua com o governo atacam indígenas na Colômbia

Os tiros feriram os indígenas Carmelina Yule e Rodrigo Ul Músicue, de acordo com a denúncia da Autoridade Ancestral de Tacueyó.

Petro, que negocia desde outubro do ano passado com o Estado Maior Central (EMC), a principal facção de rebeldes que não aderiu ao acordo de paz que desmobilizou as Farc em 2016, acusou essa guerrilha de "violar o cessar-fogo".

Delegados de seu governo e do EMC haviam concordado com uma trégua no início de 2023. A organização agrupa cerca de 3.500 combatentes e controla rotas de tráfico de drogas nas fronteiras com o Equador e a Venezuela, segundo inteligência militar.

Petro afirmou que os indígenas atacados estiveram em um evento público de seu governo em Cali (sudoeste) na sexta-feira.

Os indígenas pediram à Corte Penal Internacional que investigue o EMC e condenaram "a decomposição (...) deste grupo armado que se autodenomina revolucionário".

A representante na Colômbia do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Juliette de Rivero, também condenou o ataque através das redes sociais.