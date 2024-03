Irã anuncia contratos para aumentar sua produção de petróleo

Recentemente, Owji estabeleceu em quatro milhões de barris por dia a produção do país para março de 2025, o final do próximo ano do calendário persa.

Segundo o ministério, os contratos são "os mais importantes em uma década", período durante o qual o setor sofreu com a falta de investimento.

O Irã, membro da Opep, possui as terceiras maiores reservas de petróleo e as segundas de gás, de acordo com estatísticas da agência de energia dos Estados Unidos.

Apesar disso, sua produção de petróleo caiu em 2020 para o seu nível mais baixo em três décadas, em razão das duras sanções internacionais impostas após os Estados Unidos decidirem unilateralmente abandonar o acordo nuclear em 2018.

No entanto, a produção de petróleo aumentou nos últimos meses, impulsionada pelas exportações para a China.

rkh-jri/abx/hgs/zm/gc/jc