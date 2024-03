Morre aos 75 anos o aclamado primatólogo Frans de Wall

Ele passou décadas estudando chimpanzés e símios, e sua pesquisa biológica finalmente ajudou a desacreditar a teoria de que os primatas, incluindo os humanos, eram por natureza competitivos, "desagradáveis" e agressivos.

"De Waal desarticulou ideias arraigadas sobre o que significa ser um animal e um ser humano", disse o comunicado da universidade sediada em Atlanta, no estado da Geórgia.

Ele demonstrou as raízes da natureza humana em nossos parentes vivos mais próximos por meio de seus estudos sobre resolução de conflitos, reconciliação, cooperação, empatia, justiça, moralidade, aprendizado social e cultura em chimpanzés, bonobos e macacos-prego", observou.

Lynne Nygaard, presidente do Departamento de Psicologia da Emory, lembrou De Waal como "um pensador extraordinariamente profundo" que poderia oferecer "perspectivas que transcendem todas as disciplinas".

"É difícil resumir a enorme extensão de Frans de Waal, tanto globalmente quanto aqui na Emory", destacou o comunicado.

De Waal escreveu livros aclamados pela crítica que ajudaram a explicar sua pesquisa para um público mais amplo, incluindo 'Our Inner Ape: The Best And Worst Of Human Nature', entre outros.