Netanyahu promete evacuar civis antes de lançar ofensiva em Rafah

No entanto, "nenhuma pressão internacional impedirá que alcancemos todos os objetivos de nossa guerra", insistiu antes de uma reunião do gabinete de segurança sobre as negociações para um cessar-fogo com o Hamas, classificado como organização "terrorista" por Israel, União Europeia (UE) e Estados Unidos.

Israel busca eliminar "os últimos batalhões do Hamas" nessa cidade, onde centenas de milhares de deslocados chegaram fugindo dos bombardeios no território sitiado.

O gabinete de Netanyahu indicou na sexta-feira que o líder já havia aprovado os "planos de ação" do Exército para uma operação nessa localidade, que gera preocupações na comunidade internacional.

No mesmo dia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou o "bom discurso" proferido no dia anterior pelo líder democrata no Senado, Chuck Schumer, que pediu eleições para substituir o governo de Netanyahu.

"Não somos uma república de bananas", respondeu o governante israelense em entrevistas concedidas no domingo à CNN e à Fox News, nas quais classificou como "totalmente inapropriado" o chamado de Schumer, a figura judaica de maior hierarquia no poder legislativo americano.

- "O que querem de nós?" -

A guerra foi desencadeada em 7 de outubro, quando uma incursão de comandos do Hamas matou 1.160 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.