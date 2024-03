Nova onda de calor no Brasil

Neste domingo, os termômetros marcavam entre 37 e 38 ºC na maior parte da cidade. Mas o Alerta Rio avisou que poderiam subir até 42 ºC.

As emblemáticas Ipanema e Copacabana lotaram, enquanto as autoridades divulgavam orientações para enfrentar as altas temperaturas.

Muitos cariocas também se refugiaram no Parque Nacional da Tijuca, no coração da cidade.

Em São Paulo, moradores lotaram parques e praças.

"Antigamente não tinha um calor desse, né? Agora mudou bastante, de uns tempos pra cá", disse à AFP Vanuza Maria Estevan, de 40 anos.

Muitos habitantes do estado seguiram para o litoral, o que causou grandes engarrafamentos no entorno da capital no sábado, com filas de até 20 quilômetros, segundo a imprensa local.