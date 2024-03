ONG acusa Israel de bloquear 'deliberadamente' entrada de ajuda em Gaza

Critica também o "bloqueio diário" de alguns equipamentos qualificados como de "uso duplo", material que se considera pode ser usado para fins militares.

A Oxfam explica que recipientes flexíveis para água e kits de análise de água foram rejeitados "sem razão" em uma das cargas, mas depois foram autorizados.

Alguns equipamentos indispensáveis para o trabalho de seu pessoal, de comunicação, de proteção ou geradores para alimentar seus escritórios, também sofrem "restrições".

A ONG destaca "restrições de acesso" para os trabalhadores humanitários, especialmente no norte da Faixa de Gaza.

Segundo a ONG, 2.874 caminhões entraram no território em fevereiro, ou seja, "apenas 20% da ajuda diária" que ingressava lá antes de 7 de outubro.

Combatentes do movimento islamista, que governa Gaza, lançaram nesse dia um ataque no sul de Israel, no qual mataram pelo menos 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.