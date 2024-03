Ao menos 14 corpos encontrados em área nobre da capital do Haiti

Nesta segunda-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas realizará uma reunião a portas fechadas sobre o Haiti.

A organização internacional está tentando estabelecer uma ponte aérea entre o país e a vizinha República Dominicana para ajudar em um contexto de grave crise humanitária.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), o número de deslocados na área metropolitana de Porto Príncipe aumentou 15% desde o início do ano. Na capital, 160 mil pessoas não podem retornar às suas casas.

Os Estados Unidos evacuaram no domingo 30 de seus cidadãos que ainda estavam no Haiti, em um voo fretado que partiu de Cabo Haitiano e pousou na Flórida, de acordo com o Departamento de Estado.

