Arévalo comemora nova relação da Guatemala com EUA após anos de 'desconfianças'

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, comemorou, nesta segunda-feira (18), a nova relação com os Estados Unidos, depois de anos de "desconfianças e tensões" por causa da corrupção nas altas esferas do poder no país centro-americano.

"A relação entre Estados Unidos e Guatemala [...] está passando por um momento muito especial", declarou o presidente social-democrata ao abrir uma reunião com o vice-secretário de Estado para o Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente dos Estados Unidos, José W. Fernández.

"Durante os últimos anos, a comunicação entre nossos dois países [...] foi marcada por desconfianças e tensões, em cuja origem está a cooptação corrupta das instituições públicas na Guatemala", afirmou Arévalo, que venceu as eleições em 2023 com a promessa de combater a corrupção, um dos males do país.