Chefe da UNRWA denuncia que Israel o proibiu de entrar em Gaza

Consultadas pela AFP, as autoridades israelenses se recusaram a comentar as acusações.

No final de janeiro, Israel acusou 12 funcionários da agência de estarem envolvidos no violento ataque do Hamas em seu território em 7 de outubro, que desencadeou no conflito.

O porta-voz do governo israelense, Avi Hyman, reiterou nesta segunda essas acusações e afirmou que alguns dos trabalhadores da UNRWA "participaram ativamente do massacre" daquela dia.

Cerca de 15 países, entre eles os Estados Unidos, suspenderam em janeiro o equivalente a mais da metade dos fundos recebidos em 2023 pela agência. Mas vários deles retomaram sua ajuda desde então.

O chefe da diplomacia egípcia, Sameh Choukri, reforçou perante Lazzarini o "apoio total" do Egito à UNRWA e denunciou as "decisões unilaterais baseadas em acusações sem fundamento".

O conflito foi desencadeado pelo ataque do Hamas, quando seus combatentes mataram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.