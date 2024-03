Combates entre Israel e Hamas perto do maior hospital de Gaza

A guerra começou em 7 de outubro, com o ataque sem precedentes do Hamas no sul de Israel, onde os combatentes do grupo assassinaram 1.160 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em números divulgados pela autoridades israelenses.

Os milicianos islamistas também sequestraram mais de 250 pessoas, entre israelenses e estrangeiros. Israel afirma que 130 continuam retidos em Gaza, incluindo 33 que teriam sido mortos.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas que considera como um grupo terrorista, assim como Estados Unidos e União Europeia.

O Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo movimento islamista, afirma que a ofensiva israelense matou 31.726 pessoas no território palestino até o momento, incluindo 81 nas últimas 24 horas.

O Exército israelense anunciou nesta segunda-feira que 250 soldados morreram desde o início da ofensiva terrestre em Gaza, em 27 de outubro, o último deles durante a operação em Al Shifa.

- Saída "imediata" -

"A operação é baseada em informações sobre o uso do hospital por terroristas de alto escalão do Hamas", afirmou o Exército, que pediu à população civil que abandone "imediatamente" a área do hospital Al Shifa, siga para a estrada da costa em direção ao sul, "até a zona humanitária de Al Mawasi".