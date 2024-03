Cuba convoca representante de embaixada dos EUA por 'conduta intervencionista'

O encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos em Havana, Benjamin Ziff, foi convocado nesta segunda-feira (18) à chancelaria pela "conduta intervencionista" de Washington durante os protestos contra os apagões e a escassez de alimentos, registrados no domingo em Santiago de Cuba.

O vice-ministro, Carlos Fernández de Cossío, "transmitiu formalmente" a Ziff "o firme repúdio à conduta intervencionista e às mensagens caluniosas do governo americano e sua embaixada em Cuba sobre assuntos internos da realidade cubana", ressaltou a chancelaria em um comunicado.

O chamado de atenção ao diplomata americano ocorre depois que centenas de pessoas foram protestar nas ruas de Santiago de Cuba, no leste da ilha, segunda cidade mais importante do país, com 510.000 habitantes, depois de vários dias difíceis devido aos apagões de até l3 horas diárias e à falta de alimentos.