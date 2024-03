Djokovic inicia 417ª semana no topo do ranking da ATP; Alcaraz se consolida em 2º

O sérvio Novak Djokovic iniciou nesta segunda-feira (18) sua 417ª semana no topo do ranking da ATP, com o espanhol Carlos Alcaraz, campeão do Masters 1000 de Indian Wells no domingo, consolidado na segunda posição.

Alcaraz eliminou Jannik Sinner (3º) na semifinal do torneio e impediu o italiano de somar os pontos necessários para ultrapassá-lo no ranking.

Na final, contra o russo Daniil Medvedev (4º), o jovem espanhol venceu para com ficar seu segundo título consecutivo em Indian Wells e uma vantagem de 495 pontos sobre Sinner.