EUA diz esperar que órgão de transição no Haiti esteja pronto nesta segunda

Os Estados Unidos manifestaram a esperança de que o conselho de transição para governar o Haiti, anunciado em uma reunião sobre a crise no país há uma semana, esteja pronto nesta segunda-feira (18).

"Entendo que as partes interessadas do Haiti estão muito perto de finalizar a composição e seguem em diálogos ativos com líderes da Caricom (Comunidade do Caribe) no que se refere à composição do Conselho Presidencial de Transição", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Vedant Patel.

"Espero que tenham uma atualização ainda hoje", disse Patel.