Exército israelense afirma que 20 combatentes foram 'eliminados' em hospital Al Shifa de Gaza

O Exército israelense informou que 20 combatentes foram "eliminados" nesta segunda-feira (18) em combates no maior hospital de Gaza, onde as tropas lançaram um ataque ao amanhecer, que disseram ter como alvo líderes importantes do movimento palestino Hamas.

"Vinte terroristas foram eliminados no hospital Al Shifa em vários confrontos e dezenas de suspeitos detidos estão sendo interrogados", afirmou o Exército em um comunicado.

