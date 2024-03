Filhos do Estado Islâmico abandonados à sorte em campo na Síria

Mais de 40 mil prisoneiros - metade deles crianças - estão atrás de cercas de arame farpado e torres de guarda no campo de Al Hol, administrado pelos aliados curdos de Washington.

Os filhos dos jihadistas vivem uma existência sombria em barracas velhas, com pouca água e acesso limitado ao saneamento. Poucos vão à escola. Muitos nunca viram televisão ou provaram um sorvete.

Um especialista da ONU descobriu que os meninos são separados de suas mães aos 11 anos, em violação do direito internacional. As autoridades curdas afirmam que fazem isto para evitar que se radicalizem. Também admitem que os jihadistas ainda exercem controle em alguns setores do campo através do medo, castigos e assassinatos.

Um ex-recluso disse à AFP que o EI paga pensões a algumas viúvas. Ali vive aterrorizado: "Eles entram nas barracas à noite e matam pessoas", disse ele.

"Não é vida para as crianças (...) elas estão pagando por algo que não fizeram", disse um trabalhador humanitário à AFP.

O campo de Al Hol cresceu à medida que a coalizão e os seus aliados das Forças Democráticas Sírias (FDS) lideradas pelos curdos se aproximavam do último reduto do EI no leste da Síria. Quando foram finalmente derrotados, em março de 2019, as famílias dos supostos jihadistas foram levadas de caminhão para Al Hol.