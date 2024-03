Fortaleza cai no grupo do Boca na Sul-Americana; Corinthians vai enfrentar Argentinos Juniors

No grupo B, o Cruzeiro vai enfrentar o chileno Unión La Calera, a Universidad Católica do Equador e o Alianza da Colômbia.

Já o Inter, no grupo C, terá pela frente o equatoriano Delfín, o argentino Belgrano e o boliviano Real Tomayapo.

O Athletico-PR está na chave E, com o Danubio do Uruguai, o Sportivo Ameliano do Paraguai e o venezuelano Rayo Zuliano.

O Grupo G, do Cuiabá, tem como cabeça de chave o Lanús da Argentina, além do venezuelano Metropolitanos e do Deportivo Garcilaso, do Peru.

E o Bragantino, no grupo H, vai enfrentar Racing (Argentina), Coquimbo Unido (Chile) e Sportivo Luqueño (Paraguai).

Os oito grupos, formados pelas 32 equipes classificadas, ficaram assim: