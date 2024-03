Gabriel Magalhães é cortado da Seleção por lesão; Bremer é convocado

Bremer, de 27 anos, fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022 e caiu nas quartas de final diante da Croácia. Ele participou de dois dos cinco jogos do time brasileiro no Catar.

Gabriel Magalhães é o quinto jogador cortado da lista de 26 convocados anunciada por Dorival no dia 1º de março para os amistosos preparatórios para a Copa América contra Inglaterra, no próximo sábado, em Wembley, e Espanha, três dias depois, no Santiago Bernabéu.

O treinador também teve que substituir o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, o volante Casemiro e o atacante Gabriel Martinelli.

Para sua estreia no comando da Seleção, Dorival perdeu por lesão 15 jogadores de uma lista de 50 convocáveis, alguns descartados de antemão, como o goleiro Alisson e o atacante Neymar.

Sem Marquinhos e Gabriel Magalhães, o Brasil terá uma dupla de zaga inédita para enfrentar dois adversários de peso.

No momento, os convocados para a posição são Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras).