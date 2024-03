Governo do México reconhece quase 100 mil desaparecidos

O governo do México disse nesta segunda-feira (18) que há quase 100 mil desaparecidos no país, e afirmou que cerca de 20 mil pessoas foram encontradas desde agosto do ano passado.

"Atualmente há 99.729 pessoas que ainda estamos em processo de busca", disse em coletiva de imprensa a secretária de governo, Luisa María Alcalde.

Ela revelou os dados atualizados do registro de desaparecidos. Esses números renderam críticas ao governo do presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de coletivas de busca e da oposição, que o acusam de tentar disfarçar as cifras.