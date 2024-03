Griezmann é cortado da seleção da França para amistosos contra Alemanha e Chile

Com uma torção no tornozelo esquerdo, o atacante Antoine Griezmann foi cortado da lista de convocados da seleção da França para os amistosos contra Alemanha e Chile nos próximos dias e Matteo Guendouzi será seu substituto, informou a comissão técnica dos 'Bleus' nesta segunda-feira (18).

O corte interrompe uma sequência de 84 jogos seguidos de Griezmann pela seleção, um recorde.

O atacante tinha ficado três semanas afastado do Atlético de Madrid antes de retornar à equipe na última quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, em que o time espanhol se classificou nos pênaltis. Ele marcou o primeiro gol do Atlético na vitória por 2 a 1 no tempo normal.