Infantino pede que Uruguai garanta segurança no esporte após árbitro levar pedrada

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu nesta segunda-feira (18) às autoridades uruguaias que garantam a segurança no esporte após a "violência ultrajante" contra um membro da equipe de arbitragem em uma partida do torneio Apertura da primeira divisão.

Infantino considerou "vergonhoso" o que aconteceu no sábado em Montevidéu, quando o auxiliar Federico Piccardo recebeu uma pedrada no nariz no final de uma partida do campeonato local entre Racing e Peñarol. O incidente causou a paralisação do torneio naquela mesma noite.

"A segurança dos árbitros e dos seus assistentes deve ser garantida em todos os momentos", escreveu o dirigente da Fifa em sua conta no Instagram. "Por isso, faço um apelo às autoridades pertinentes para que façam os responsáveis prestarem contas e continuem a implementar medidas de dissuasão adequadas para garantir que a violência seja erradicada do esporte", acrescentou.