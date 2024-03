Justiça analisa se Robinho deve cumprir no Brasil sua condenação por estupro

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisa nesta quarta-feira(20) se o ex-jogador Robinho deve cumprir sua condenação por estupro no Brasil, onde o julgamento de Dani Alves suscitou críticas pelo silêncio da nata do futebol sobre os casos de violência contra as mulheres.

Os magistrados do STJ vão avaliar o pedido da Justiça italiana de homologar uma sentença de nove anos de prisão imposta ao ex-atacante em 2017 e ratificada em última instância em 2022 na Itália.

A decisão pode ser anunciada na própria quarta-feira e marcar um precedente no país, que proíbe a extradição de seus nacionais, algo que para muitos é sinônimo de impunidade. Mas pode ser adiada se algum magistrado pedir mais tempo para analisar o caso.