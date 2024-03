Kate Middleton aparece em novas imagens, sorrindo ao lado do príncipe William

Mas a longa ausência de Kate, que costuma ser uma das mulheres mais fotografadas do mundo, desencadeou uma onda de especulações.

A publicação em 10 de março de uma imagem da princesa Catherine, sorrindo e rodeada por seus filhos para o Dia das Mães, buscava dar uma resposta aos questionadores.

Mas a descoberta de múltiplas edições na foto, sua remoção por cinco das principais agências de notícias - incluindo a AFP - e o pedido de desculpas de Kate tiveram um efeito totalmente oposto.

Junto com as novas imagens, o jornal The Sun escreveu: "Ótimo ver você, Kate".

"Esta foto vai silenciar as teorias da conspiração", afirmou outro veículo, o Daily Mail. Também "vai tranquilizar os fãs de que a princesa está se recuperando bem" após sua operação, acrescentou.

Antes, na segunda-feira passada, ela havia sido fotografada dentro de um carro com o príncipe William.