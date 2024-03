Líder esquerdista europeu afirma que é hora de 'negociar' fim da guerra na Ucrânia

O líder do principal partido de esquerda europeu, Walter Baier, afirmou que é hora de "negociar" e pôr fim à guerra provocada pela invasão russa na Ucrânia, e que apoiava as recentes declarações do papa Francisco.

O pontífice pediu na semana passada a Kiev que tivesse "a coragem de hastear a bandeira branca e negociar" com a Rússia, que invadiu a ex-república soviética em fevereiro de 2022.

"Acredito que ajudar o povo ucraniano significa fazer esforços para tentar acabar com a guerra", declarou Baier, nomeado no final de fevereiro como candidato à Presidência da Comissão Europeia pelo Partido da Esquerda Europeia (EL).