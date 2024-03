Opositora Machado pede 'serenidade' antes do início do registro de candidaturas na Venezuela

A opositora venezuelana María Corina Machado, alvo de uma inabilitação política que a impediria de enfrentar o presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho, pediu no domingo "serenidade" antes do início do registro das candidaturas esta semana, sem explicar quais serão suas próximas ações.

O prazo de apresentação de candidaturas será de 21 a 25 de março. Setores da oposição apresentaram a proposta de substituir Machado devido à proibição de 15 anos do exercício de cargos públicos imposta à ex-deputada liberal, que rejeita a punição e afirma que prossegue em campanha.

"A cada venezolano, tenham a tranquilidade e a confiança de que tomarei as decisões corretas para avançar(...). Serenidade e firmeza para avançar, nunca retroceder", afirmou Machado, favorita nas pesquisas, em um vídeo publicado nas redes sociais.