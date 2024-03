Putin faz aparição pública na Praça Vermelha após eleições criticadas pelo Ocidente

"De mãos dadas avançaremos e isso nos tornará mais fortes [...] Viva a Rússia!", disse Putin à multidão que assistiu a uma apresentação musical na Praça Vermelha de Moscou, coincidindo com o 10º aniversário da anexação da península ucraniana da Crimeia.

Putin apareceu junto com os três candidatos que concorreram contra ele nas eleições, após recebê-los em uma reunião no Kremlin na qual todos o parabenizaram.

Os outros três candidatos obtiveram 4,31%, 3,85% e 3,20% respectivamente, segundo este resultado, que não inclui os votos no exterior.

Todos os principais opositores de Putin estão mortos, na prisão ou no exílio.

As eleições aconteceram um mês depois que o principal detrator de Putin, Alexei Navalny, morreu na prisão.

É um resultado "excepcional" e uma "confirmação eloquente do apoio do povo russo" ao presidente, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.