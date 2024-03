Sorteio da Libertadores-2024 define fase de grupos sem duelos nacionais

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira (18) os grupos dos 32 times que vão disputar a Copa Libertadores de 2024, torneio cuja final será disputada em Buenos Aires, na Argentina.

Apesar da presença de sete times brasileiros, todos eles caíram em grupos separados. O mesmo aconteceu com equipes dos outros países fazendo com que não haja duelos nacionais.

O atual campeão Fluminense é o cabeça de chave do Grupo A que tem também Cerro Porteño do Paraguai, o peruano Alianza Lima e o Colo Colo do Chile.