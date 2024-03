Ucrânia afirma ter destruído 17 drones russos

A Ucrânia informou, nesta segunda-feira (18), que derrubou 17 drones de combate de um total de 22 drones e sete mísseis lançados pela Rússia durante a noite, e observou que os bombardeios de Moscou se intensificaram na região fronteiriça de Sumy.

A Rússia disparou cinco mísseis S-300/S-400 na região de Kharkiv, no leste, dois mísseis de cruzeiro Kh-59 na área de Sumy, no nordeste, e 22 drones explosivos do tipo Shahed, informou o Exército ucraniano no Telegram.

No total, 17 drones foram derrubados em nove regiões, especialmente no centro e oeste do país, acrescentou.