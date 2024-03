África do Sul diz que guerra de Israel está minando a CIJ

A ministra de Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul, Naledi Pandor, acusou, nesta terça-feira (19), Israel de abrir um precedente com sua guerra em Gaza para que líderes desafiem a Corte Internacional de Justiça (CIJ), e denunciou mais uma vez a existência de uma campanha de fome no território palestino sitiado.

A África do Sul acusou Israel perante a CIJ, o tribunal superior das Nações Unidas que decide sobre disputas entre Estados, de suspeita de genocídio no conflito desencadeado pelo ataque do grupo islamista Hamas em território israelense em 7 de outubro, o que enfureceu Israel e provocou críticas dos Estados Unidos.

Em visita a Washington, a ministra sul-africana disse que Israel desafiou uma resolução provisória de janeiro da CIJ que exigia do país do Oriente Médio medidas para prevenir atos de genocídio enquanto mantém sua luta contra o Hamas na Faixa de Gaza.