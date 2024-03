Ataque contra banco central é repelido no Haiti

Um ataque contra o banco central do Haiti em Porto Príncipe, a capital controlada em grande parte por gangues armadas, foi repelido e vários agressores morreram, declarou à AFP, nesta terça-feira (19), uma fonte do órgão.

O Banco da República do Haiti (BRH) é uma das poucas instituições que não deixaram o centro da cidade, onde várias facções atuam livremente.

Um grupo de criminosos atacou as instalações do banco na segunda-feira, disse à AFP uma fonte do BRH, que preferiu permanecer anônima.