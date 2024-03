Biden tenta reconquistar eleitores hispânicos em Nevada e Arizona

"Com o direito ao aborto em questão no Arizona e em Nevada, com novos empregos bem remunerados em energia verde e componentes eletrônicos, com o apoio dos sindicatos", Biden e a vice-presidente, Kamala Harris, estão em uma boa posição para continuar conquistando eleitores no sudoeste de país, disse a gerente de campanha Julie Rodríguez em um comunicado.

- Imigração -

Ele também terá de marcar alguns pontos em imigração, uma questão importante no Arizona, estado que faz fronteira com o México.

Sua estratégia é complexa. Joe Biden deve contra-atacar as incessantes acusações de Trump, que o denuncia por ineficácia face ao fluxo de migrantes na fronteira com o México.

Mas deve fazê-lo sem ofender a sensibilidade do eleitorado progressista e de um bom número de eleitores hispânicos, aos quais prometeu abordar a questão com "humanidade".

Em Nevada, sua primeira parada, Biden destacará sua carreira e seus projetos de moradia.