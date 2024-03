Casal de linguistas inventa idiomas para séries e filmes

Por trás da criação do dothraki e do valiriano de "Game of Thrones", além do shakobsa de "Duna", os americanos David e Jessie Peterson estão entre os poucos que vivem de inventar idiomas, profissão que definem como "um jogo".

"Yer athzalar nakhoki anni, zhey qoy qoyi", ou seja, "você é minha última esperança, sangue do meu sangue". O que seria da série "Game of Thrones" sem esses diálogos que mergulham o espectador na luta pelo Trono de Ferro?

Nos filmes da saga "Duna", os fremen falam em shakobsa, vibrando seus "R". Originalmente, o romancista Frank Herbert se inspirou em um dialeto de caçadores para criar essa língua em seu livro, agora levado ao cinema por Denis Villeneuve.