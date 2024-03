Copom prepara novo corte da Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BCB) continuará nesta semana com a redução da Selic, baixando a taxa básica de juros para 10,75%, um corte de 0,5 ponto percentual que ilustra sua abordagem cautelosa, conforme adiantado pela própria entidade e previsto pelo mercado.

O Copom anunciará o sexto corte consecutivo da Selic ao encerrar na quarta-feira a reunião que inicia nesta terça (19).

A Selic ficou em 11,25% em janeiro após uma diminuição de meio ponto percentual. Na ocasião, o comitê previu uma redução da mesma magnitude em março.