Cotação recorde do bitcoin transforma vidas em praia de El Salvador

Bukele introduziu a criptomoeda para bancar uma população que estava em sua maioria à margem do sistema financeiro, mas essa situação não mudou muito desde então.

Quando o presidente tomou tal medida, também queria que as remessas familiares do exterior - um componente-chave da economia salvadorenha - fossem canalizadas por meio das carteiras digitais para reduzir os custos de envio, mas isso não aconteceu.

Em 2023, apenas 1% dos 8,18 bilhões de dólares em remessas chegaram por uma das carteiras digitais, de acordo com o Banco Central de Reserva.

"O que está claro é que as pessoas continuam usando métodos mais tradicionais de envio (de remessas) e isso tem muito a ver com a desconfiança das pessoas em relação à volatilidade da criptomoeda. E as contas não deram certo para o governo", disse o economista independente César Villalona à AFP.

