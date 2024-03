Courtois rompe menisco do joelho direito

O goleiro belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, que estava se recuperando de uma ruptura de ligamento no joelho esquerdo, rompeu o menisco do joelho direito, informou o clube nesta terça-feira (19).

"Após os exames realizados hoje no jogador Thibaut Courtois, foi diagnosticada uma ruptura do menisco interno do joelho direito", explicou o Real em nota.

O clube informou que Courtois se lesionou durante um treinamento nesta terça e não deu um prazo de recuperação, mas segundo a imprensa espanhola uma nova cirurgia será necessária e o goleiro perderá o resto da temporada.