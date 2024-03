Dez anos depois, seleção brasileira volta a ter psicóloga

Após dez anos sem um psicólogo na seleção masculina, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a contratação de uma especialista para cuidar da saúde mental dos jogadores que vão lutar pelo hexa.

A psicóloga Marisa Santiago foi apresentada ontem e a sua chegada foi celebrada nesta terça-feira pelo atacante Richarlison. Ele afirmou que a terapia salvou a sua vida depois de uma crise que sofreu no ano passado devido a críticas ao seu desempenho e a problemas pessoais.

"Salvou minha vida de uma hora para a outra, estava no fundo do poço mesmo, sabe? É importante a seleção ter um psicólogo para ajudar os atletas. Só a gente sabe a pressão que sofre, não só dentro, mas também fora de campo", disse o atacante do Tottenham durante entrevista coletiva em Londres.