Dois afegãos são detidos na Alemanha por suspeita de planejar atentado na Suécia

O Ministério Público antiterrorista da Alemanha anunciou nesta terça-feira (19) que dois supostos jihadistas de nacionalidade afegã foram detidos por suspeita de terem planejado um ataque perto do Parlamento sueco em resposta à queima de exemplares do livro sagrado do islã, o Alcorão.

Ibrahim M. G. e Ramin N. foram detidos na Turíngia, no leste da Alemanha, por planejar "matar policiais e outras pessoas em Estocolmo, perto do Parlamento sueco, com armas de fogo", afirmou o MP em comunicado.

Ambos são suspeitos de serem seguidores da ideologia do grupo Estado Islâmico (EI) "desde pelo menos 2023" e Ibrahim M. G. é acusado de ter aderido à filial regional do "Estado Islâmico da Província de Khorasan (ISPK)" da Alemanha.