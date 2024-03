EUA: Israel deveria permitir entrada de titular da UNRWA em Gaza

Um dia depois de Lazzarini se queixar publicamente de que Israel impedia a sua entrada, os Estados Unidos, maiores aliados de Israel, defenderam a necessidade de que ele e seu pessoal visitem Gaza, onde as Nações Unidas alertam para o risco iminente de fome.

"Todos os governos regionais têm que fazer o necessário para permitir a resposta humanitária, e isso inclui permitir a livre circulação de pessoal internacional", disse Patel.

O porta-voz do Departamento de Estado não quis comentar as circunstâncias do incidente e se os Estados Unidos haviam discutido o caso especificamente com Israel.

O Cogat, órgão do Ministério da Defesa israelense que gerencia os assuntos civis nos territórios palestinos ocupados, informou ontem que Lazzarini não havia seguido "os processos e canais de coordenação necessários" ao solicitar sua entrada em Gaza.

"Essa é mais uma tentativa da UNRWA de culpar Israel por seus próprios erros", publicou o Cogat ontem na rede social X.

O porta-voz das Nações Unidas Farhan Haq disse que a organização internacional "não recebeu" o que considera "uma explicação válida" para a negativa de entrada.