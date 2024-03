Ex-assessor de Trump é preso por desacato ao Congresso americano

"Cada pessoa que me levou até aquela prisão é um maldito democrata e odeia Trump", disse Navarro aos repórteres antes de entrar na unidade prisional.

"Entrarei lá com orgulho e cumprirei minha pena", acrescentou, dizendo que tirará forças do fato de que Trump foi nomeado para as eleições presidenciais de novembro.

O economista formado em Harvard será o primeiro assessor de Trump a passar algum tempo atrás das grades por ações decorrentes do caso das últimas eleições.

Ele é, entretanto, o segundo aliado próximo ao ex-presidente a ser condenado por desacato ao Congresso ao desafiar as intimações do comitê da Câmara dos Representantes.

Steve Bannon, um dos mentores da campanha presidencial de Trump em 2016 e da sua vitória, foi considerado culpado da mesma acusação que Navarro e condenado a quatro meses de prisão. Mas permanece em liberdade enquanto aguarda um recurso.

O julgamento do magnata republicano por conspiração para anular o resultado das últimas eleições estava previso para 4 de março, mas o caso foi suspenso, à espera de que a Suprema Corte estude o argumento de Trump de que tinha imunidade penal enquanto ex-presidente.