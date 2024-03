Homem é condenado a 13 de anos de prisão na França por derramar óleo quente em esposa

No tribunal, a vítima contou que um dia antes do incidente havia pedido que o companheiro fosse embora no dia seguinte.

Para a promotora pública Carine Greff, o homem queria punir a esposa e usou uma técnica "medieval". "Ele queria matar a mulher. tirando-lhe seu poder de sedução", disse.

O réu insistiu que se tratou de um acidente doméstico. Segundo ele, sua esposa havia aquecido óleo no forno sobre a mesa da cozinha. Ele deixou cair um cigarro e quando se levantou bateu na alça da panela.

A acusação apresentou, no entanto, inúmeros indícios que invalidaram este argumento, como o de que não havia resquícios de óleo na mesa, uma vez que o derramamento deste líquido foi "estritamente vertical" nas costas da vítima e o marido apresentava vestígios de queimaduras apenas nos dedos de sua mão direita.

cor/bdx/lbx/es/mb/yr/aa

© Agence France-Presse