Japão-Coreia do Norte: mais do que futebol, um símbolo para os Zainichi

An Yong-hak nasceu e foi criado no Japão, mas vai torcer pela seleção que defendeu, a Coreia do Norte, na partida de quinta-feira (21) entre os dois países, em Tóquio, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O ex-jogador de 45 anos é um dos 300 mil coreanos conhecidos como "Zainichi", que vivem no Japão. Esta grande comunidade, com pessoas procedentes tanto do norte como do sul da península vizinha, sofre discriminação nos ambientes de trabalho ou no âmbito da proteção social no arquipélago japonês.

Embora tenha estudado no Japão, em uma escola pró-Pyongyang, o atleta escolheu defender as cores da Coreia do Norte, seleção para a qual foi convocado 40 vezes e disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, a última vez que o país se classificou para a competição.