Lewandowski diz que morte de Marielle Franco será solucionada 'em breve'

O caso passou a ser investigado pela Polícia Federal em fevereiro do ano passado, um mês depois do retorno do presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva ao poder.

E agora obteve um avanço significativo com a confissão de Lessa, ex-integrante do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar fluminense e suspeito de ser o principal executor do crime, homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, segundo Lewandowski.

"Nós sabemos que esta colaboração premiada [...] traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que em breve teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco", disse o ministro da Justiça a jornalistas em Brasília, sem detalhar o conteúdo da confissão.

Lessa teria fornecido às autoridades os nomes dos supostos autores intelectuais do crime, segundo a imprensa brasileira.

Outro ex-integrante da PM, Élcio de Queiroz, apontado como motorista do carro de onde partiram os disparos, confessou em julho do ano passado sua participação e a de Lessa no crime.

A delação de Élcio levou a polícia a prender na época, no Rio de Janeiro, outro suspeito, o ex-bombeiro Maxwell Simoes Correa, também conhecido como "Suel", que seria o encarregado de vigiar os passos de Marielle Franco e de esconder as armas usadas no ataque.