Liverpool se interessa pela IA do Google para cobranças de escanteio

Especialistas do Liverpool colaboraram no desenvolvimento de uma nova ferramenta de inteligência artificial do Google para estudar as melhores táticas a serem seguidas nas cobranças de escanteio, segundo um estudo científico publicado nesta terça-feira (19).

No momento, porém, nenhum jogador do time de Anfield colocou em prática essas recomendações, que um especialista independente estima que ainda devam ser verificadas em campo.

Os escanteios têm a particularidade de 'congelar' por alguns momentos o desenrolar de uma partida, que normalmente se caracteriza pela fluidez. Isso permite uma análise dos dados do momento e muitos clubes já estudam possíveis combinações para otimizar seu rendimento.