Lyon e Chelsea vencem e ficam mais perto das semifinais da Champions feminina

A classificação ficou ainda mais encaminhada para o Chelsea, que obteve uma vantagem de três gols em sua viagem a Amsterdã e agora o Ajax terá sérias dificuldades para obter uma virada na Inglaterra.

Lauren James abriu a conta para as londrinas aos 19 minutos e a alemã Sjoeke Nüsken ampliou duas vezes (44' e 83').

O Chelsea, vice-campeão europeu em 2021 e uma potência crescente no futebol feminino inglês, não sentiu muita falta de sua estrela, a lesionada Sam Kerr.

A rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões feminina será concluída nesta quarta-feira.

O Paris Saint-Germain visitará o sueco Häcken, em Gotemburgo, antes do Barcelona, atual campeão, enfrentar o norueguês Brann, também fora de casa, em Bergen.

O Barça disputou as últimas três finais do torneio e venceu duas delas (2021 e 2023), o que o coloca como o grande time a ser batido, com um elenco que conta com jogadoras campeãs mundiais pela Espanha, entre elas a vencedora da Bola de Ouro Aitana Bonmatí (2023) e Alexia Putellas (2021 e 2022).