Macron promete operação contra tráfico de drogas em toda França

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou, nesta terça-feira (19), em Marselha, o lançamento de "uma operação sem precedentes" contra o tráfico de drogas que assola esta cidade do sul do país, e acrescentou que o modelo será estendido para todo o território.

"Em Marselha e em outras cidades da França, lançamos uma operação sem precedentes para acabar com o tráfico de drogas, garantir a ordem republicana, 'limpar' o local", disse o presidente francês na rede X, em uma visita surpresa à cidade mediterrânea.

"Sim, as drogas são nossas inimigas", insistiu o chefe de Estado, assegurando que as forças de segurança desferiram duros golpes durante semanas contra as redes do narcotráfico no conjunto do território.