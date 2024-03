Novo proprietário do United diz que não planeja contratar grandes estrelas

O novo coproprietário do Manchester United, Jim Ratcliffe, afirmou que sua estratégia para devolver o clube ao topo do futebol inglês não passa pela contratação de grandes estrelas como o meio-campista Jude Bellingham, do Real Madrid.

Ratcliffe comprou recentemente 25% das ações do United por 1 bilhão de libras esterlinas (R$ 6,3 bilhões na cotação atual) e assumiu o controle da política esportiva do clube.

Com os 'Red Devils' sem conquistar títulos importantes há anos e em dificuldades na segunda temporada com o técnico Erik ten Hag (atualmente na sexta posição do Campeonato Inglês), os torcedores esperavam que a chegada do multimilionário, proprietário da companhia petroquímica Ineos, representaria uma grande injeção econômica para fazer grandes contratações na próxima janela de transferências.