ONU revela relatos de violações dos direitos humanos em Honduras

Uma agência da ONU informou nesta terça-feira (19) que recebeu relatos de violações dos direitos humanos cometidas por autoridades durante o "estado de exceção prolongado" em vigor há 15 meses em Honduras. A polícia negou as acusações.

A maioria das denúncias tem relação com agentes da Diretoria da Polícia Antimaras e Gangues contra o Crime Organizado (Dipampco) e da Polícia Militar de Ordem Pública, segundo o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Honduras (OANDH), que "recebeu informações sobre supostas violações dos direitos humanos que teriam sido cometidas durante a implementação do estado de exceção", disse a chefe do Escritório, Isabel Albaladejo, ao apresentar o relatório anual de 2023.

A funcionária citou sete casos que "poderiam constituir desaparecimentos forçados" de seis homens e uma mulher transgênero, além de "cinco execuções extrajudiciais de homens e quatro casos de tortura", entre outros.