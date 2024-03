PF indicia Bolsonaro por fraude em certificados de vacinação contra a covid

Nesse depoimento, negou as acusações e afirmou que as autoridades tentavam "fabricar um caso" contra ele.

- 'Uma ordem' -

Contra os argumentos da defesa de Bolsonaro, a PF afirma que, a pedido do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid, seu então ajudante de ordens, incluiu a informação falsa no sistema.

Cid disse à PF, de acordo com seu depoimento incluído no relatório, ter recebido uma "ordem" do ex-presidente "para fazer as inserções dos dados falsos no nome dele e da filha, Laura Bolsonaro", e "que estes certificados foram impressos e entregue em mãos ao [então] presidente.

Considerado braço direito de Bolsonaro durante seu mandato, Cid foi preso preventivamente em maio de 2023 sob suspeita de envolvimento em possíveis fraudes em cartões de vacinação contra a covid-19.

Participaram do esquema outros subordinados de Bolsonaro, um médico e vários funcionários de saúde, um advogado e outros militares, de acordo com a Polícia.