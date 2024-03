PF pede indiciamento de Bolsonaro por fraude em cartão de vacina da covid-19

O objetivo teria sido contornar as restrições sanitárias que vigoravam nos Estados Unidos em dezembro de 2022, quando Bolsonaro viajou com uma delegação de familiares e assessores, dois dias antes do fim do seu mandato.

O ex-presidente então passou três meses no território americano.

Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens e considerado seu braço direito durante a presidência, foi detido preventivamente em maio de 2023 sob suspeita de "iniciar" a prática de atos ilícitos, que também teria contado com a colaboração de subordinados, de um médico, um advogado e outros militares.

Meses depois, ele foi libertado após um acordo de delação premiada.

