Prefeito é morto no sul do México

O prefeito de uma cidade do estado de Oaxaca, no sul do México, foi morto a tiros na segunda-feira (18), em meio a uma onda de ataques a políticos locais durante a temporada eleitoral.

Trata-se de Joaquín Martínez, prefeito do município de Chahuites, pertencente ao Partido Verde Ecologista.

"Pedi à Procuradoria do estado uma investigação a fundo para esclarecer os fatos e punir os responsáveis. Minhas condolências a seus familiares e amigos", manifestou-se o governador do estado, Salomón Jara, na plataforma X.