Principal cartel do tráfico na Colômbia abre porta ao diálogo com governo

O Clã do Golfo, maior quadrilha do narcotráfico da Colômbia, abriu a porta, nesta terça-feira (19), para retomar o diálogo com o governo do presidente Gustavo Petro, paralisado há um ano após ataques contra civis e agentes da força pública.

"Aceitamos o convite feito pelo senhor presidente, no sentido de nos sentarmos para negociar as condiciones políticas que permitam as transformações sociais", expressou a organização criminosa em nota.

"Reiteramos que estamos prontos para comparecer aonde nos indicarem", acrescentou o texto datado de 18 de março e cuja autenticidade foi confirmada nesta terça pelo advogado do Clã, Ricardo Giraldo.